43-летняя певица РФ Анна Семенович поразила фанатов внешностью без прикрас и фотошопа

43-летняя Анна Семенович в конце марта вернулась долгожданного отпуска. Российская исполнительница отдохнула на Мальдивах. После возвращения назад в РФ певица обнаружила, что из ее чемодана неожиданно пропали купальники, которые были сшиты для артистки на заказ.

А на днях звезда вышла с поклонниками на связь. В своих социальных сетях она рассказала о судьбе пропавших бикини. Также Анна удивила своим внешним видом. Семенович опубликовала видео, на котором предстала без фотошопа и ретуши в домашней обстановке.

Стоит сказать, что пользователи оценили внешний вид Семенович. Она добавила, что пока не нашла купальники, хотя и надеется, что в скором времени ей вернут все украденные вещи.