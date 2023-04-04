Липунов выразил мнение о вступлении Финляндии в НАТО

Эксперт Липунов выразил мнение о внешнеполтическом событии, вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Он полагает, что официальное вступление Финляндии в НАТО не приведет к каким-либо заметным последствиям. В качестве обоснования своего мнения он отметил, что еще до официального вступления в этот альянс Финляндия фактически во многом уже была интегрирована в это международное объединение.

При этом отметил, что после вступления Финляндии в НАТО граница между Российской Федерацией и государствами этого блока увеличится примерно в два раза. Ранние представитель российского внешнеполитического ведомства Александра Грушко заявил, что политическое руководство РФ будет реагировать на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.