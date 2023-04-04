Последние новости из Марьинского направления фронта по состоянию на утро вторника, 4 апреля, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Телеграм-канале он, в частности, сообщил о том, что российские силы покинули позиции в поселке Победа. По данным из открытых источников, он находится на расстоянии до 5 километров.

«Докладываю: от Победы (Марьинка) чуть отошли, но в зоне досягаемости, - информирует Котенок. - В самой Марьинке продолжаются бои, как и в Первомайском».

По оценке военкора, в целом ситуация осталась без изменений.

Ранее о ситуации в Марьинке высказался еще один журналист. Александр Сладков посетовал на активную работу украинской артиллерии, которая не дает возможности российским военным закрепиться на захваченных позициях.

«Артиллерия бьет по нам и выбивает нас с тех позиций, которые мы занимаем. Поэтому мы и Марьинку не можем взять», - сказал военкор в беседе с «ПолитНавигатор».

Ранее в кафе Петербурга при взрыве статуэтки погиб военкор Владлен Татарский, он же Максим Фомин. Родом из Макеевки на Донбассе, он был судим за разбойное ограбление банка. В 2014 году находился в местах лишения свободы. Как признавался при жизни сам Татарский, он сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение.

Принимал участие в боевых действиях в Донбассе, после чего переехал в Россию и начал освещать события на востоке Украины. Президент РФ посмертно наградил его Орденом мужества.