Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму. Речь идет о более чем 720 млн долларов. Соответствующий материал был опубликован на страницах LADBible, пишет "Газета.Ru".

Согласно имеющейся информации, мужчину, нанесшего ущерб, зовут Кейси Джеймс Фьюри. На субмарине он трудился маляром и пескоструйщиком. В тот день подводная лодка находилась в доке, а американец на ней работал. В какой-то момент ему очень захотелось уйти домой, и его действия привели к пожару почти на всем судне. Когда на место прибыли огнеборцы, Фьюри там уже не было.

С огнем специалисты боролись порядка двенадцати часов. В итоге пострадали 7 человек, стражи порядка задержали Кейси. Спустя некоторое время он признался, что на самом деле устроил поджег. Его обязали выплатить штраф в 400 млн долларов, приговорили к 17 годам тюрьмы. После инцидента субмарину пришлось из эксплуатации вывести.

"От всего сердца я искренне сожалею о том, что сделал", - сказал Фьюри.