Актриса Агата Муцениеце обиделась на дочь Мию за критику своей внешности

Большую часть свободного времени знаменитая российская актриса театра и кино Агата Муцениеце проводит со своими детьми. В микроблоге в социальных сетях звезда фильма «Честный развод» очень часто делится с армией поклонников разными подробностями личной жизни.

На днях актриса рассказала о том, что ее дочка Мия увидела второй подбородок у нее. После этого девочка подвергла критике звездную мать.

«А знаете, что мне она сказала? «Мам, знаешь, если на тебя посмотреть снизу, то видно второй подбородок». Нет, это даже не второй подбородок, а третий!», — призналась Муцениеце.

Добавим, что Агата родила дочь от актера Павла Прилучного. Девочка появилась на свет 3 марта 2016 года. Также у пары родился сын Тимофей в 2013 году.