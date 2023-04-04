Актриса Холли Бейли снялась в бикини в честь своего дня рождения

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фанатам свое тело в бикини, чем их восхитила. Публикация с фото появились на ее странице 56-летней звезды в социальной сети

Знаменитость поделилась новой фотографией, на которой она позирует на фоне лазурного моря. При этом актриса облокотилась спиной о прозрачную стеклянную ограду. В руке она держала бокал.

Холли выбрала раздельный купальник черного цвета. Образ артистка дополнила бежевой туникой с глубоким декольте и разрезами по бокам.

Публикация Берри набрала более 100 тысяч лайков. Подписчики обратили внимание на прекрасную внешность актрисы. Об этом поклонники написали в комментариях под постом.