Дима Билан не смог выступить на юбилейном концерте маэстро Ильи Резника

О том, что артист не примет участие в юбилейном четырехчасовом шоу, поэт-песенник узнал перед самым началом концерта. Дима должен был спеть «Грешную страсть», которая была написана более 20 лет назад. Резник к такой новости отнесся по философски, а вот фанаты Билана были расстроены.

Самого поэта гораздо больше огорчило то, что на юбилей не смог приехать Максим Дунаевский, с которым они вместе написали любимую всеми композицию «Молитва». Композитор не пришел на концерт своего близкого коллеги из-за возникших проблем со здоровьем.