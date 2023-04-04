Директор МакSим Назаров заявил о конфликте с PR-агентом артистки Богушевской

Концертный директор МакSим Павел Назаров заявил о переносе гастролей на иные даты. Пиарщица Яна Богушевская в свой черед обвинила организаторов концертов в мошенничестве, закрепив свое мнение нецензурной бранью от лица певицы во время собрания. Назаров рассказал свою версию происходящего. Он сообщил, что команда не будет мириться с гнетом PR-агента.

«Богушевская обвинила организаторов тура в воровстве, мошенничестве, что они якобы наживаются на отмене концертов. Коллег она назвали быдлом. Дословная цитата», — сказал Назаров.

Он отметил, что сотрудники Марины решили игнорировать угрозы Яны до реальных судебных претензий. Коллеги делают все возможное для переноса выступлений.

«Все коллеги могут подтвердить, что усомнились в ее адекватности. Она была пьяна или даже может употребляла наркотические вещества, ее речь была несвязной», —сказал директор.

Мужчина добавил, что Богушевская пригрозила партнерам уничтожением, в том числе «Радио Record», VK Fest, «Рос Денс». К тому же, Назарова смущает то, что Богушевская живет в Италии и негативно относится политике РФ, но продолжает работать в России.