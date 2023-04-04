Филипп Киркоров назвал ТОП мест для посещения перед концертом в Новосибирске

Артист рассказал своему молодому другу, что он планирует посетить могилу поэтессы Татьяны Снежиной, которая является автором песни «Позови меня с собой». Но других идей «где можно потусить» у Киркорова нет.

Дава отметил, что в родном городе не был шесть лет, но посоветовал поп-королю пройтись по Красному проспекту, отведать Михайловскую набережную, побывать в кинотеатре «Победа» и посетить театр НОВАТ.