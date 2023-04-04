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Хакамада скрывала молодого возлюбленного, Апина показала взрослую дочь на кинопремьере

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Хакамада скрывала молодого возлюбленного, Апина показала взрослую дочь на кинопремьере
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Фото из открытых источников

В минувший понедельник в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла закрытая премьера кинофильма Джеффри Уокера «Бюро магических услуг». В основу картины лег бестселлер Тома Холта под названием «Переносная дверь».

Гостями мероприятия стали Анна Пескова, Мария Кожевникова, Анфиса Чехова, Марк Богатырев, Дмитрий Красилов, ELSEA, Маруся Климова, Алена Водонаева, Саша Новиков, Карен Арутюнов, Андрей Батт, Женя Малахова, Александра Ревенко, Михаил Конев другие.

Одной из первых появилась Ирина Хакамада. Она была с молодым спутником. Загадочного парня в темных очках и кепке звезда оставила в толпе. Но периодически она бросала на красавчика томные взгляды, уединялась с ним, а затем удалилась в зрительный зал.

Экс-участница группы «Комбинация» Алена Апина появилась на красной дорожке не одна. Компанию певице составила ее дочь Ксения, которую родила суррогатная мать. Девушка пришла на на премьеру без избранника, несмотря на то, что Ксюша и Артем недавно съехались.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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