Изменившуюся до неузнаваемости певицу МакSим раздуло из-за лечебной терапии

Певица МакSим оправдалась за свои скандальные концерты. Артистка, которая в последнее время изменилась до неузнаваемости, отменила гастрольный тур. Также Марина объяснила, почему едва стояла на ногах, задыхалась, хрипела, не могла произносить слова и не попадала в ноты.

Что греха таить, в последнее время певица выглядит раздутой. Оказалось, что она проходит терапию. МакSим выступила с официальным заявлением. Она заявила, что со здоровьем у нее не все гладко.

"Есть вещи, которые несовместимы. Такие, как работа, требующая полной самоотдачи, а также курс лечебных процедур", - отметила звезда.

Исполнительница не стала говорить о подробностях недуга. Хотя ее помощница Яна Богушевская добавила, что полнота артистки не связана с беременностью:

"Сейчас она проходит курс лечения. Марина не беременна, она может набрать вес, как и другие, но это жизнь".