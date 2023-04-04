Юлия Барановская и Андрей Аршавин вместе отпраздновали день рождения дочери Яны

Телеведущая Юлия Барановская и бывший футболист Андрей Аршавин отпраздновали день рождения общей дочери Яны, которой исполнилось 15 лет. Ведущая опубликовала в личном микроблоге ролик, который был снят в одном из ресторанов.

«С днем рождения, маленькая королева. Самый главный учитель в жизни — ты. Люблю бесконечно тебя, у тебя все получится, уверена в этом, знай, что я всегда рядом», — отметила Барановская.

Теледива и спортсмен расстались еще в 2013 году. Почти семь лет Аршавин не виделся с наследниками. В 2019 году Андрей возобновил общение с 17-летним Артемом, 15-летней Яной и 10-летней Арсением, о чем сообщал в своих социальных сетях. Теледива неоднократно подчеркивала, что не препятствовала встречам детей с их отцом, а поступкам футболиста оправдания нет. Но он продолжает утверждать обратное.