Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков

Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По словам врача, это является большой медицинской и социальной проблемой

Феномен курения электронных сигарет появился в 2014 году. В 2019 году появилась информация о EVALI синдроме - особом варианте поражения легких человека.

«Проблема состоит в том, что все добавки не сертифицированы. Вред, который наносят дыхательной системе человека, верхним, нижним дыхательным путям, четко обозначен, как резко отрицательный. Несомненно, когда подростки неконтролируемо курят, вред касается не только легких, а и сосудов», — говорит врач.

Эксперт добавила, что доктора отрицательно относятся к подобным методам курения. По словам специалиста, негативные пристрастия подростков нужно активнее обсуждать и всячески пропагандировать за отказ.