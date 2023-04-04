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Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков

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Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков
Здоровье
Фото из открытых источников

Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По словам врача, это является большой медицинской и социальной проблемой

Феномен курения электронных сигарет появился в 2014 году. В 2019 году появилась информация о EVALI синдроме - особом варианте поражения легких человека.

«Проблема состоит в том, что все добавки не сертифицированы. Вред, который наносят дыхательной системе человека, верхним, нижним дыхательным путям, четко обозначен, как резко отрицательный. Несомненно, когда подростки неконтролируемо курят, вред касается не только легких, а и сосудов», — говорит врач.

Эксперт добавила, что доктора отрицательно относятся к подобным методам курения. По словам специалиста, негативные пристрастия подростков нужно активнее обсуждать и всячески пропагандировать за отказ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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