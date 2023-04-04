Кристина Асмус сообщила о переезде из дома экс-мужа Гарика Харламова

Кристина Асмус в беседе с журналистами заявила, что в скором времени она переедет из дома экс-мужа Гарика Харламова.

«Это не слухи, мы на самом деле живем вместе. У нас прекрасные отношения с Гариком, хорошие, дружеские, теплые. Мы живем с ним на разных этажах, хотя при этом видимся каждый день. Мы продолжаем вместе жить, но вскоре разъезжаемся. Очень скоро», — сказала актриса в интервью на премьере фильма «Сансара».

Кристина и Гарик были вместе с 2013 по 2020 год. В 2014 году у супругов родилась дочка Анастасия. Но в 2020 году пара приняла решение развестись.

В декабре минувшего года выяснилось, что несмотря на расставание Харламов и Асмус живут по-прежнему живут под одной крышей. Вместе с ними в особняке живет мама юмориста.