Лариса Долина и ее внучка выйдут на сцену музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Уже в воскресенье, 9 апреля 2023 года, на Первом канале начнется показ нового сезона музыкального телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Как пишет издание Тeleprogramma, в рамках телевизионного проекта многие российские знаменитости выступят дуэтом с близкими родственниками.

В частности, на сцене шоу появится Лариса Долина. Споет она дуэтом со своей внучкой Сашей. Также порадует телезрителей Любовь Успенская. Она выступит с дочерью Татьяной Плаксиной. Диана Гурцкая покажет вокальный номер со своим сыном Константином. Ведущими программы станут актеры Александр Олешко и Аглая Шиловская. Судить участников в этом сезоне будут Леонид Ярмольник, Юрий Маликов, Дмитрий Маликов, Дарь Мороз.

Напомним, ранее Долина стала победительницей передачи «Три аккорда». Несмотря на недовольство многих зрителей, она сумела занять первое место.