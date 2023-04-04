Lenta.ru: Стало известно, что происходит за кадром реалити-шоу и почему их участники молчат о домогательствах

В США разгорелся скандал вокруг шоу «Пожалуй, ты!». Одна из участниц реалити подробно рассказала о том, что остается за кадром. Джанна Хаммер призналась, что пережила сексуальные домогательства, но об этом ей запретили говорить продюсеры.

Чтобы снять интимную сцену, ей дали много успокоительного. Как отметила американка, на одном вечере она устроила скандал, выпив немного лишнего. Ее отвели в сторону и дали несколько таблеток, которые нельзя принимать с алкоголем. Утром девушка поняла, что ничего не помнит. Другие участники рассказали, что вечером до нее домогался другой участник проекта.

Девушка была шокирована, что съемочная группа ничего не предприняла, а продолжила съемку, хотя в эфир это не попало.

Хаммер подписала бумаги о нераспространянении информации до окончания съемок. Только спустя несколько лет девушка рассказала о все ужасах, которые пережила на реалити-шоу.