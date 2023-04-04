МК: Актрису из РФ Марину Зубанову обокрали банковские мошенники на 90 тысяч рублей

Марину Зубанову, актрису Московского театра юного зрителя, которая прославилась после главной роли в популярном кинофильме «С любовью, Лиля!», обокрали банковские мошенники.

Как стало известно корреспонденту МК, в минувший понедельник, 3 апреля, 56-летней артистке позвонил неизвестный мужчина. Он представился женщине сотрудником банка. Под предлогом перевода денег злоумышленник предложил ей скачать новое приложение. Актриса согласилась. В конечном итоге мошенник дистанционно снял со счетов Зубановой 90 тысяч рублей.

Добавим, что Марина Леонидовна является обладательницей призов за лучшую женскую роль в ленте «С любовью, Лиля!» на фестивале «Московская премьера» и Брюссельском фестивале.