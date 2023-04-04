Музыкант Киселев раскритиковал артиста SHAMAN за отказ выступить на концертах в ДНР и ЛНР

Отказ Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) выступить на концертах в ДНР и ЛНР сделал его нерукопожатным. В этом уверен худрук «Землян» Владимир Киселев.

Музыкант рассказал, что многие исполнители поехали на Донбасс, несмотря на опасность. SHAMAN же сообщил, что его не пустила супруга. По мнению барабанщика, можно быть гражданином своей страны или им казаться, что продемонстрировал Дронов. Киселев добавил, что на концертах в ДНР и ЛНР включали выступление певца на Поклонной горе.

При этом лидер группы «Земляне» уточнил, что такая позиция — это личное право SHAMAN и за это его осуждать не нужно. Хотя лично для исполнителя подобное поведение является поводом не здороваться с Дроновым при встрече.