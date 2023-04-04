Телеведущая РФ Ольга Орлова пояснила, почему ее муж не интересуется покупками для их дочери

Певица и ведущая Ольга Орлова во время общения с поклонниками в личном микроблоге рассказала об участии супруга Валерия Маслова в воспитании дочери Анны. Знаменитость объяснила, почему бизнесмен не интересуется покупками для наследницы.

Как отметила 45-летняя теледива, что ее избранник является не только внимательным супругом, но очень заботливым отцом. По словам артистки, предприниматель взял на себя много обязанностей. С некоторыми Валерий столкнулся впервые.

Но есть некоторые вещи, которые интересуют новоиспеченного отца в последнюю очередь. К примеру, это касается покупок для Ани.