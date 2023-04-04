Опубликованы герои кинофильмов «Брат» и «Брат 2» через 25 лет после съёмок

Кинофильмы "Брат" и "Брат 2" считаются легендарными. Эти фильмы отечественного кинематографа смотрел хоть раз каждый россиянин. Знаменитая дилогия с трагически погибшим Сергеем Бодровым не имеет аналогов в современном отечественном киноматографе.

Издание Sport24 подготовило подборку фото актеров, которые сыграли в известной работе Алексея Балабанова. Для некоторых из них роль в "Брате" является лучшей в карьере, а кто-то после завершения фильма ушел в забытье. Остальные продолжают радовать телезрителей своим актерским талантом, появляясь на экранах.

Уже мало кто помнит нынче, что в фильме "Брат" и "Брат 2" небольшие роли достались Александру Робаку, Ирине Рахмановой, Олегу Комарову, Ирине Салтыковой, Вячеславу Бутусову.