Певец из РФ Сергей Лазарев показал трогательное поздравление от детей с днем рождения

1 апреля этого года певец из РФ Сергей Лазарев отпраздновал 40-летие. Даже в свой юбилей вокалист не стал устраивать праздник. Вместо этого он тихо посидел в семейном кругу. Позже исполнитель собрал чемодан и с детьми улетел в ОАЭ.

В социальной сети Сергей написал, что за зиму соскучился по солнцу и теплу. В Дубае Лазарева ждал приятный сюрприз — администрация отеля, в котором остановился сладкоголосый красавчик, решила его поздравить. При этом Аня с Никитой подняли отцу настроение творческим подарком.

В микроблоге певец опубликовал видео, на котором он заходит в гостиничный номер, украшенный воздушными шарами, а его дети в этот момент поют песню. По словам сына артиста, они устроили все сами, но родитель быстро их раскусил, хотя искренне поблагодарил за неожиданное и очень милое поздравление.