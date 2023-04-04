Певец Валерий Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов в Куршевеле: видео

Певец Валерий Меладзе в настоящее время находится под пристальным вниманием журналистов после скандала на новогоднем концерте в Дубае. На днях артиста одолели журналисты из Украины на известном курорте Куршевель. Там певец отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой.

На видеоролике, который появился в Сети, видно, что украинские репортеры преследуют Валерия и его жену с требованием обозначить гражданскую позицию по поводу проведения СВО. Меладзе дружелюбно попросил убрать камеры для того, чтобы "нормально поговорить".

"Зачем вы делаете это? Понимаю, что вы украинские журналисты. Для чего это делаете?" — спросил исполнитель.

При этом артист категорически отказался отвечать на провокационные вопросы. А Альбина попросила собравшихся "успокоится".

[media= ]