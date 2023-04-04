Подруга эмигрировавшего в США Валерия Леонтьева раскрыла причину его молчания по СВО

Валерий Леонтьев, год назад покинувший Россию, по-прежнему с поклонниками не выходит на связь. Информацией о судьбе Народного артиста РФ поделилась его близкая подруга Лайма Вайкуле на канале журналистки Ксении Собчак в Ютуб.

74-летний певец отказался от концертов. Также он не принимает участие в телевизионных программах. В СМИ сообщалось, что исполнитель не планирует возвращаться на родину из-за СВО. Но концертный директор Борис Чигирев подобные слухи не подтвердил. Как заявила Вайкуле, Леонтьев сейчас в США, а сама Лайма поддерживает с ним связь. По словам скандальной певицы, ее приятель не отвечает на звонки журналистов, поскольку не давал ранее интервью и не планирует в будущем этого делать.