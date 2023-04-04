Появились редкие кадры со съемок «Иронии судьбы» и других советских кинофильмов

К примеру, на фотоснимках со съемок фильма «Ирония судьбы» показаны непринужденно улыбающийся Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска.

Также на этих снимках можно увидеть отдых артистов в перерывах между дублями «Бриллиантовой руки», интересный момент из проекта «Служебный роман», где Мягков прошептал что-то смешное Алисе Фрейндлих на ухо.