Пока поклонники переживают за МакSим, она отдыхает в баре с кальяном и бутылкой спиртного

«Наш корреспондент увидел певицу средь бела дня (примерно в 15 часов) в кальян-баре. У нее не была назначена рабочая встреча. В заведении певица отдыхала одна. Когда на столе появился кальян, до последнего верили, что заказала его не себе. Но вскоре Марина взяла трубку в руки», — сообщает портал.