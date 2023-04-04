Российские и зарубежные телесериалы апреля 2023 года: что обязательно стоит смотреть

Телевизионные кинопроекты первой половины апреля 2023 года похожи на весьма противоречивую и обманчивую весеннюю погоду. Они способны рассмешить телезрителей в комедиях "Грызня", "Бриолин: Взлет розовых леди" и "Человек из Флориды", заморозить в драмах "Прекрасные мелочи", "Сансара", "Одержимость", сбить с толку в триллерах "Мерзлая земля" и "Жить жизнь".

Снявший до несчастного случая проект своей мечты "Реннервации" режиссера Джереми Реннер заставил задуматься общественность, что мы сделали для общества, в котором живем?

Российские и зарубежные сериалы апреля 2023 года: что обязательно стоит смотреть.

Четверг, 6 апреля: "Сансара", "Грызня" и "Бриолин: Взлет розовых леди".

Пятница, 7 апреля: "Прекрасные мелочи" и "Мерзлая земля".

Среда, 12 апреля: "Реннервации".

Четверг, 13 апреля: "Жить жизнь", "Человек из Флориды" и "Одержимость".