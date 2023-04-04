SHAMAN довел родных до слез сюрпризом и съемками видеоклипа «Моя Россия»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) устроил неожиданный сюрприз близким, когда приехал к своей бабушке на 75-летие со съемочной группой, которая подготовила материал для нового видеоклипа на композицию «Моя Россия».

Клип вышел в феврале. В видео артист показал родителей, бабушку, дедушку. По сюжету ролика, певец решает навестить родственников, которые живут в Новомосковске. Пожилые люди не могут сдержать слез и накрывают стол. После выхода видео многие решили, что это было постановкой. Бабушка Ярослава это опровергла.

По словам Галины Михайловной, ее внук действительно устроил сюрприз, а все эмоции были искренними. Пожилая женщина призналась, что семья не готовилась и не знала, что приедет звездный внук. Сперва появился зять, а затем операторы, мама Ярослава, проживающая в Москве. Визит стал для них полной неожиданностью.

«Сидим, общаемся, вдруг, сидела спиной к двери, слышу голос со стороны комнаты Ярослава, где он жил: «Не ждали?». Когда повернулась, мне стало плохо. Не знаю, сколько рыдала после этого», - рассказала бабушка SHAMAN.

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