StarHit: Звезда ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина не встает с кровати после ампутации ноги

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.
Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%
Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва
Кинофильмы "Брат" и "Брат 2" считаются легендарными. Эти фильмы отечественного кинематографа смотрел хоть раз каждый россиянин. Знаменитая дилогия с
Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена
Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.
В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая
Введение плацентарных препаратов, так называемых «уколов молодости и здоровья», могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказала
Некоторые пациенты, которые перенесли ковид, могут стать жертвами так называемого «синдрома Романа Костомарова», ухудшающего кровоток в конечностях.