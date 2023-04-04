StarHit: Звезда ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина не встает с кровати после ампутации ноги

Немногие помнят выступление Людмилы Барыкиной, зато голос артистки знают миллионы. Она заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята», исполнив легендарные хиты «Папа, подарил мне куклу», а также «Лето осталось».

По словам Барыкиной, если бы не лихие 90-е, она дальше бы играла инкогнито. После одного из концертов в ресторане произошла перестрелка с участием криминальных авторитетов. Испугавшись, актриса перестала посещать корпоративы. Но еще один случай расставил все точки над и, о котором Барыкина вспомнила в передаче МАЛАХОВ на канале Россия 1.

Кошка лапой зацепила пятку и порвала сосуды. Долго остановить кровь не удавалось, у меня ревматоидный артрит, который подавляет иммунную систему. Нужно было лечить. Боли были такие, что по ночам просто кричала. В итоге мне ампутировали ногу. Сейчас нужна реабилитация, чтобы сидеть и стоять на одной ноге. Два года хочу выйти на улицу, но не могу, — сказала артистка Малахову.