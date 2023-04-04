Телеведущая Анна Соколова проинформировала о разрыве с актером Гелой Месхи

Экс-супруг Екатерины Климовой Гела Месхи в минувшем году появился на людях с баскетболисткой и ведущей Анной Соколовой. Влюбленные некоторое время встречались, однако их роман закончился. Об этом сама девушка рассказала в блоге.

"Обращение к зевакам, диванным критикам, журналистам и людям, которым хочется посплетничать. Все очень просто... Мы здравые, хорошие люди, но история любви закончилась. Перестаньте мне писать и спрашивать!", - отметила 35-летняя знаменитость.

Вдаваться в подробности Анна не стала. Также Соколова не захотела комментировать слухи о проблемах Гели с алкоголем.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Месхи поднимал руку на Анну, хотя подтверждений этому пока нет. Сам актер не любит говорить о частной жизни. Его бывшая Екатерина Климова в сообщения о зависимости артиста тоже не верит.