Телеведущая Ольга Орлова рассказала, когда она въедет в новый дом

В начале февраля этого года Ольга Орлова во второй раз стала мамой. У известной телеведущей появилась на свет девочка. Ребенка от бизнесмена Валерия певица назвала Анной.

Всего пять дней экс-вокалистка «Блестящих» провела в родильном доме. После этого малышка и ее звездная мама отправились домой. Сегодня в соцсетях экс-ведущая реалити «Дом-2» сообщила, когда сможет переехать с семьей в достраивающийся новый дом.

«Каждый раз, когда сюда приезжаю, думаю, что ничего не меняется. Поэтому давно не снимала. Думаю, что переезд состоится уже через пару месяцев», — сказала Орлова.

Нелишне добавить, что ведущая вместе с мужем выбрали особняк в европейском стиле. Супруги отдали предпочтение натуральным оттенкам, а также спокойному и минималистическому интерьеру.