В минувшем году на телеканале ТНТ показали три выпуска шоу "Женский клуб" с участием Ксении Бородиной. Затем показ шоу был приостановлен.

Ксения на днях призналась, что она не знает, вернется ли в эфир программа "Женский клуб". Это решение целиком и полностью зависит от руководства канала. Также Боридина рассказала, что в эфир вышло только три выпуска, хотя команда засняла 20 выпусков.

Нужно сказать, что новый проект получил большой успех и интерес у телезрителей. Однако далеко не все успевали следить за очередными выпусками шоу, поскольку выходило оно в дневное время.

В январе в СМИ появилась информация о том, что шоу вернется на экраны. Но премьера "Женского клуба" по неизвестным причинам не состоялась.