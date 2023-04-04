Украинская певица Светлана Лобода заявила: В России был пик карьеры, но потом все оборвалось

Большинство эстрадных исполнителей, которые не поддержали проведение СВО на Украине, покинули РФ в минувшем году. Многие артисты продолжили творческую деятельность. Сейчас они путешествуют с концертами по миру.

Среди таких звезд можно отметить украинскую артистку Светлану Лободу. В своем последнем интервью популярная певица рассказала, что в РФ она переживала пик музыкальной карьеры и популярности.