Валерий Меладзе развлекается в Куршевеле с женой замминистра обороны РФ Ивановой

Женщина, очень похожую на супругу замминистра обороны России Светлану Иванову, заметили на известном горнолыжном курорте Куршевель. Вместе с ней отдыхал Валерий Меладзе с женой.

Украинские журналисты сняли репортаж о россиянах, которые находятся в Куршавеле. Одним из «героев» стал Меладзе. Репортер спросил у певца, как ему отдыхаеться на курорте в то время, пока «РФ бомбит Украину». Артист отказался отвечать и предпочёл уйти, чтобы «не ругаться».

Вместе с Меладзе заметили супругу замминистра обороны Тимура Иванова. Официально сейчас он находится в Мариуполе, где занимается стройкой. Его жена является предпринимателем. Светлана любит роскошный отдых на европейских курортах. После начала СВО Иванова уже посетила Францию, где учится сын. Несмотря на то, что Тимур Иванов находится в санкционном списке ЕС, его супругу участь эта обошла.