Врач Ершов заявил, что миру грозит глобальная пандемия кори

Миру грозит пандемия кори. Об этом сообщил врачи Антон Ершов. По словам специалиста, болезнь «будет повсюду», ведь отличается чрезвычайной заразностью.

Эксперт считает, что угроза возникла из-за «антивакцинальной» пропаганды. Она привела к росту количества непривитых.

Эпидемия будет стремительно раскручиваться, мы сейчас только в начале пути. Это однозначно. Корь повсюду будет. Маховик запущен, — сказал врач.

Доктор пояснил, что признаки эпидемии кори прослеживались в Америке до пандемии ковида, которая снизила распространение заболевания из-за сокращения контактов. По словам эпидемиолога, принцип свободы выбора в вопросе вакцинации привел к сокращению привитых людей. В 2021 году вакцинацию от кори пропустили 40 млн детей во всем мире.

Корь - уникальная болезнь. Она обладает крайне высокой заразностью. Иммунитет от недуга не сохраняется на всю жизнь, поэтому пожилые привитые люди могут оказаться незащищенными.