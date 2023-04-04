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«Жалко, как трехногую собачку»: Иван Охлобыстин высказался о Брежневой и Меладзе

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«Жалко, как трехногую собачку»: Иван Охлобыстин высказался о Брежневой и Меладзе
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Фото из открытых источников

Украинская исполнителница Вера Брежнева (Киперман-Галушка) много лет выступала в составе женской поп-группы «ВИА Гра». В РФ она была очень популярной певицей и актрисой. После начала СВО артистка осудила российское правительство и вернулась на родину. Но соотечественники таких жертв не оценили. В результате Вера оказались в черных списках не только в России, но и в Украине. Западные слушатели тоже не оценили талант в Брежневой. Теперь она имеет лишь один источник дохода — от продажи прав на песни при помощи специализированного сайта.

Иван Охлобыстин пожалел певицу и ее мужа-композитора. Он сравнив семейство с трехногой собачкой.

«Даже чисто по-человечески мне их жалко. Предположим, как трёхногую собачку. Поэтому критика от них воспринимается с этим отношением. Пусть трёхногая собачка лает», — высказался актер.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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