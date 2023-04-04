Журналист Шахназаров предложил запретить уехавшим артистам возвращаться в РФ

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.
Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые родители успели
Эпидемиологи предупреждают граждан о возможной вспышке бактериального менингита. Как рассказали специалисты, болезнь является крайне опасной.
Певица МакSим (Марина Абросимова) заставила фанатов снова беспокоиться о своем состоянии здоровья. Странное поведение артистки, которое отмечалось во
В конце марта дочь Иосифа Пригожина призналась, что она неоднократно сталкивалась с домашним насилием. Как отметила наследница продюсера, молодой
Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва
В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту,
Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.
Введенный талибами (запрещенная в РФ организация) запрет на выращивание мака на афганской земле приведет к катастрофическим последствиям, с которыми