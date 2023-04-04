Журналист Шахназаров предложил запретить уехавшим артистам возвращаться в РФ

Экс-участник Comedy Club Семен Слепаков со скандалом покинул РФ. В России известный продюсер имел все: как эфиры на рейтинговых телеканалах, теле- и кинопроекты, так и миллионные контракты, популярность, славу, успех и деньги.

После начал спецоперации комик выразил свой протест против действий властей страны и демонстративно решил отправится в Израиль. Несмотря на то, что у юмориста за границей все хорошо, он продолжает критиковать россиян.

На репризы Семена ответил Михаил Шахназаров.

Может лишить уехавших права сюда возвращаться? Они спят и видят, как снова сюда приедут и начнут опять дурить народ. Не нужно подкрепить статус иноагента чем-то еще?

Следует добавить, что Слепаков не является иноагентом, хотя запросы на присвоение ему этого статуса поступали в Министерство юстиции неоднократно.