20 ульяновцев вынудили организаторов вернуть деньги за билеты на концерт артистки Anna Asti

4 апреля 2023 года Aннa Asti (Анна Дзюба) впервые провела концерт в Ульяновске. Выступление артистки состоялось на большом стадионе дворца «Волга-Спорт-Арена». Она сумела собрать аншлаг.

Послушать Анну пришло не менее пяти тысяч ульяновцев. Начало мероприятия было запланировано на 19:00. Но на сцену Asti вышла только через час. Ее выход был весьма эффектным, а концерт зажигательным. Но в ходе время выступления в кулуарах «Волга-Спорт-Арены» произошел скандал. 20 человек потребовали от организаторов вернуть им деньги за билеты. Ульяновцы заявляли, что он не довольны местами, поскольку с них не было видно певицу. Представители артистки решили вернуть 100 тысяч рублей

Однако, как отмечают многие поклоннкии, у них сложилось такое впечатление, что зрители специально устроили эту «бучу», чтобы в итоге бесплатно посмотреть концерт кумира.