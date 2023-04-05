Yandex.RTB

Китай принял решение о патрулировании в Тайваньском проливе

Image 16+
Китай принял решение о патрулировании в Тайваньском проливе
В Мире
Фото из открытых источников

Политическое руководство Китая официально сообщило о решении начать проводить патрулирование в Тайваньском проливе, а именно на севере и в центре пролива. При этом представители китайских государственных учреждений опубликовали подробные схемы с обозначением маршрутов патрулирования.

Это решение было принято после того, как между собой провели встречу руководитель тайваньской демократической партии Цай Инвэнь и руководитель нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти. Представители политического руководства Китая предупреждали, что в случае проведения этой встречи они предпримут ответную реакцию, которой стало решение проводить патрулирование в Тайваньском проливе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Китай принял решение о патрулировании в Тайваньском проливе

Сегодня, 08:38

Бужинский разъяснил, что потеряет Финляндия из-за членства в НАТО: «Накроется медным тазом»

Вчера, 22:23

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

Вчера, 18:58

Врач Ершов заявил, что миру грозит глобальная пандемия кори

Вчера, 13:15

Липунов выразил мнение о вступлении Финляндии в НАТО

Вчера, 08:18

Грызлов рассказал о выполнении союзных проектов РФ и Белоруссии

3-04-2023, 08:38

Сообщается о переговорах между президентами Египта и Сирии

2-04-2023, 09:48

Глава шведского МИД Билльстрём: Финляндия без Швеции не полностью вошла в Североатлантический альянс

1-04-2023, 18:23

Politico: Европе грозит катастрофа в связи с запретом на выращивание мака в Афганистане

1-04-2023, 14:58

КНР выступает против размещения ядерного оружия странами за границей

31-03-2023, 20:23

Focus: Пекин собирается объединить полмира в «валютный альянс» против доллара в 2023 году

31-03-2023, 14:43

Китайские эксперты прокомментировали ситуацию в Южно-китайском море

31-03-2023, 09:48

Захарова сделала заявление о протестах в Грузии

31-03-2023, 09:23

Фон дер Ляйен выразила мнение об отношениях ЕС и Китая

30-03-2023, 15:03

Путин сделал заявление об экономике РФ

29-03-2023, 20:13

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

29-03-2023, 14:53

Азаров выразил мнение о целях Польши

29-03-2023, 11:48

Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином

29-03-2023, 10:13

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

28-03-2023, 23:33

Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США

28-03-2023, 14:23

Выяснили, зачем нужны вакцины от коронавируса COVID-19. И это – не профилактика болезни
  • 2-04-2023, 15:04

Выяснили, зачем нужны вакцины от коронавируса COVID-19. И это – не профилактика болезни

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.

МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании
  • 2-04-2023, 17:24

МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса COVID-19 в Великобритании

Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%

«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета
  • 3-04-2023, 11:32

«ИноСМИ»: Такое состояние информирует о скором наступлении сахарного диабета

Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва

Появилось видео, как российская певица МакSим едва не упала в обморок на концерте в Твери
  • 2-04-2023, 21:51

Появилось видео, как российская певица МакSим едва не упала в обморок на концерте в Твери

Певица МакSим (Марина Абросимова) заставила фанатов снова беспокоиться о своем состоянии здоровья. Странное поведение артистки, которое отмечалось во

Сбежавший из России артист Андрей Макаревич сочинил оскорбительную песню про СВО РФ
  • Вчера, 19:57

Сбежавший из России артист Андрей Макаревич сочинил оскорбительную песню про СВО РФ

Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) сочинил оскорбительную песню про участников СВО (специальной военной операции). Музыкант стал не

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой
  • 3-04-2023, 18:25

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой

Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел

Интересная информация
Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма
  • 3-04-2023, 19:09

Врач-нарколог Галина Кульчицкая сообщила, как выявить симптомы алкоголизма

Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след
  • 3-04-2023, 21:48

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след

В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая

В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты
  • 3-04-2023, 11:24

В «E1» рассказали, чем россиянам опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

Введение плацентарных препаратов, так называемых «уколов молодости и здоровья», могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказала

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов
  • Вчера, 18:58

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.