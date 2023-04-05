Китай принял решение о патрулировании в Тайваньском проливе

Политическое руководство Китая официально сообщило о решении начать проводить патрулирование в Тайваньском проливе, а именно на севере и в центре пролива. При этом представители китайских государственных учреждений опубликовали подробные схемы с обозначением маршрутов патрулирования.

Это решение было принято после того, как между собой провели встречу руководитель тайваньской демократической партии Цай Инвэнь и руководитель нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти. Представители политического руководства Китая предупреждали, что в случае проведения этой встречи они предпримут ответную реакцию, которой стало решение проводить патрулирование в Тайваньском проливе.