Ходаренок допустил удары по объектам в центральной части России вначале контрнаступления ВСУ

Противник хитер и инициативен, поэтому к его контрнаступлению надо готовиться. В первые часы ВСУ могут начать не только «прожигать» фронт на глубину минимум 150 километров, но и нанести удары по объектам, расположенным в центральной части России. Об этом на программе с Ольгой Скабеевой, которая выходит на телеканале «Россия-1», заявил полковник в отставке, военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, основной объем боевых задач в ходе предстоящего контрнаступления будет решаться за счет ракетных войск и артиллерии, а вовсе не танков, как полагают некоторые специалисты по военному делу.

Противник снова задействует свои «Хаймарсы» и похожие реактивные системы залпового огня, переданные Западом, начнет применять так называемые «умные» бомбы.

Он постарается преуспеть в уничтожении складов, линий связи и командных пунктов, других объектов, чтобы в конечном итоге добиться потери управления войсками ВС РФ.

«Одновременно с этим я не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу - в Центральной России. Это я рассказываю не для того, чтобы подогреть страсти. Просто надо готовиться...», - заключил Михаил Ходаренок.

Специальная военная операция длится, напомним, уже 14-й месяц. Украина готовится к своему следующему контрнаступлению - по мнению большинства экспертов, оно будет гораздо масштабнее, чем все три предыдущих.