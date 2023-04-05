Оскар Кучера заявил, что народная артистка РФ Алла Пугачёва перестала для него существовать

На антироссийские высказывания Аллы Пугачевой, эмигрировавшей из страны год назад, резко отреагировал Оскар Кучера. В передаче «Легенда» актер из РФ раскритиковал Народную артистку.

Телеведущий отметил, для него Примадонна в принципе перестала существовать, ведь его лично обидела. Артист обратился к Российскому авторскому обществу прекратить отчисления 73-летней исполнительнице.

"Ты что охренела? У пеня просто нет слов, клянусь, у меня слов нет в отношении Пугачевой. Как можно было так? Она ведь не глупая," высказался Кучера.

Стоит добавить, что многие знаменитости после февральских событий поведение Аллы Борисовной считают недостойным. При этом певица продолжает жить в Израиле с детьми. Пугачева посещает концерты и регулярно встречается с иноагентами.