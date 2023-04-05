Александр Маршал признался, что молодые артисты призывают старшее поколение покинуть сцену России

Российский певец и бас-гитарист Александр Маршал в недавней беседе с журналистами рассказал, что артисты старшего поколения очень часто сталкиваются с резкой и необоснованной критикой со стороны более молодых музыкантов.

«Многих коллег обвинили в том, что мы тормозим, что не даем ход молодым артистам, что заняли сцену и чтобы валили уже наконец-то на пенсию и тому подобное», — признался Маршал.

Как говорит 65-летний музыкант, он не против появления в отечественном шоу-бизнесе молодых и талантливых исполнителей.

«Мне, напротив, приятно, когда появляются талантливые ребята в стране. Когда они пишут потрясающие хиты, когда здорово поют, когда у них красивые голоса — меня это радует», — добавил артист.

Также Александр Витальевич уверен, что хорошим способом выявить новые таланты на сцене являются разные музыкальные конкурсы.