Антон Красовский заявил, что Ксении Собчак достался диплом о высшем образовании по блату

Журналист Антон Красовский и его коллега по цеху Ксения Собчак нередко обмениваются колкостями в социальных сетях. Не так давно мужчина назвал ведущую необразованной женщиной. Он заявил, что диплом о высшем образовании достался светской львице по блату.

Блогер не был в восторге от комментария коллеги, который касался трагической гибели военкора Владлена Татарского. Корреспондент, напомним, погиб 2 апреля.

"Ее проблема в том, что она чудовищно безграмотная. Живет с выданным по блату дипломом. Отличить приговор суда от линчевания Ксения не в состоянии," - заявил журналист.

Собчак пока что не ответила Красовскому. Однако несколько месяцев назад Ксения сыронизировала над инцидентом, который произошел в самолете Москва — Ташкент. Сообщалось, что Антон якобы устроил на борту судна дебош. В итоге его сняли с рейса воздушного судна.