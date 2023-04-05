Екатерина Гусева в облегающем розовом платье в пол поразила точечной фигурой

В столичном кинотеатре в самом центре Москвы прошла премьера очередного российского кинофильма. Впервые за длительный период времени на публике появилась Екатерина Гусева.

На светском мероприятии актриса показала мастер-класс в вопросах позирования перед камерами на красной дорожке. Также звезда продемонстрировала, что несмотря на возраст, она находится в прекрасной физической форме. Присутствующие в кинотеатре, которые пришли в кинотеатр, пришли к выводу, что Екатерина практически не изменилась со времен выхода "Бригады". Артистка надела облегающее платье в пол яркого цвета, которое подчеркнуло ее стройность.

Гусева привлекла к себе внимание, не только присутствующих и журналистов, а и многочисленных поклонников. Они восхитились 46-летней актрисой.