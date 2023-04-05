Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отомстила актеру РФ Роману Богданову

Актер театра и кино Роман Богданов, который известен российским зрителям по таким сериалам как «Патриот» и «Солдаты», после очередной постановки плюнул в лицо своей партнерше по сцене Юлии Михалковой. Такой поступок артиста стал самым обсуждаемым в Сети в марте.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» только сейчас решила отомстить своему партнеру. Она долго вынашивала план мести. Спустя две недели после случившегося инцидента Михалкова ответила обидчику.

В ходе постановки, которая проходила в Театре Терезы Дуровой, Юлия неожиданно взяла паузу, после чего решила высказаться о музыкальном творчестве Романа.

Своими словами актриса шокировала Богданова до такой степени, что он не сразу смог ей ответить.