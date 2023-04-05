Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отомстила актеру РФ Роману Богданову

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В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту,
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Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
Отказ Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) выступить на концертах в ДНР и ЛНР сделал его нерукопожатным. В этом уверен худрук «Землян» Владимир
Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена
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Некоторые пациенты, которые перенесли ковид, могут стать жертвами так называемого «синдрома Романа Костомарова», ухудшающего кровоток в конечностях.
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