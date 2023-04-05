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Киноляп в «Игре Престолов» стал самым дорогим в мировой истории

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Киноляп в «Игре Престолов» стал самым дорогим в мировой истории
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Фото из открытых источников

Финальный восьмой сезон «Игры престолов» запомнился зрителям киноляпом, который уже стал мемом. Зрители пожаловались на то, что картинка сериала слишком темная. В четвертой серии добавили света, однако в середине эпизода всплыл косяк. На 16-19 минуте, когда Тормунд хвалили Джона Сноу, в кадре появился стаканчик «Старбакса»!

Он стоит перед Дейенерис прямо посреди кубков в сцене пира в Винтерфелле после его победы над Королем Ночи. Хотя в кадре этот предмет есть лишь на общем плане. Когда Эмилии Кларк поближе показывают, на столе видны исключительно кубки.

Продюсер телесериала подтвердил, что стаканчик стал ошибкой. Берни Колфилд попросил за это прощения. Как отметил создатель, такие просчёты случаются очень редко, ведь люди, которые ответственны за реквизит, всегда предельно внимательны. При этом не говорилось, кто стал виновником самого дорогого в мире киноляпа.

Правда, некоторые не поверили в случайность ляпа в финальном сезоне самого коммерчески успешного сериала в истории. Они считают данный эпизод самой длинной рекламой корпорации «Старбакс».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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