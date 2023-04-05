Киноляп в «Игре Престолов» стал самым дорогим в мировой истории

Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва
В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту,
Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.
Актер театра и кино Роман Богданов, который известен российским зрителям по таким сериалам как «Патриот» и «Солдаты», после очередной постановки
Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
Отказ Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) выступить на концертах в ДНР и ЛНР сделал его нерукопожатным. В этом уверен худрук «Землян» Владимир
В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.
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Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По
Миру грозит пандемия кори. Об этом сообщил врачи Антон Ершов. По словам специалиста, болезнь «будет повсюду», ведь отличается чрезвычайной