Эвелина Бледанс в свой 54-й день рождения сфотографировалась обнажённой на пляже в Таиланде

Сегодня, 5 апреля, Эвелина Бледанс празднует свое 54-летие. В честь этого события актриса показала фанатам откровенную фотографию, которая была сделана на тропическом пляже Таиланда.

Бледанс там встретила свой день рождения. Эвелина поделилась горячим снимком, чтобы порадовать подписчиков. В кадре звезда предстала полностью обнаженной. Актриса позировала на фоне моря на пляже, прикрыв свою грудь рукой.

«Вселенная, я благодарю! Родилась! Любите сегодня меня выше неба!», — написала артистка под фото.

Друзья и коллеги именинницы поздравили Эвелину с праздником. Они оставили теплые комментарии под фотографией.

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