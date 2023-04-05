Концертный тур певицы Дианы Арбениной по городам России могут отменить. Как сообщает сегодня Телеграм-канал Mash, весенние выступления артистки в Чебоксарах, Тольятти и Ульяновске не состоятся. Организаторы сообщили зрителям, что смогут вернуть деньги за купленные ранее билеты. Остальные города РФ пока что остаются под вопросом.

Предположительно, главная причина отмены концертов - критика СВО со стороны исполнительницы. Местные организаторы о причинах открыто не говорят, ссылаясь на "технические причины".

Добавим, что в настоящее время три из десяти анонсированных городов отказались принимать Арбенину. В Ижевске, Казани, Перми, Нальчике, Уфе, Пятигорске, Ростове пока что продают билеты и регулярно следят за обстановкой.