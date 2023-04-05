Ксения Собчак оценила брендовый образ жены юмориста Петросяна Брухуновой в 500 тысяч рублей

Скандальная журналистка и ведущая Ксения Собчак в своих социальных сетях решила в очередной раз высказать свое мнение по поводу аутфита Татьяны Брухуновой — молодой жены юмориста Евгения Петросяна.

Светская львица стоимость образа девушки оценила в полмиллиона рублей. Как оказалось, жена комика любит брендовую одежду известных магазинов. К примеру, солнцезащитные очки Татьяне обошлись в 42 800 рублей. Обувь Брухуновой Собчак оценила в 95 000 рублей. А сумка, по мнению теледивы, стоит примерно в 315 000 рублей.

Самой бюджетной в образе Татьяны стала вязаная шапка. Такой же головной убор продается в онлайн-магазине за 5 000 рублей. А вот цену и бренд пальто Ксении Анатольевной выяснить так и не удалось.