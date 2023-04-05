Оскар Кучера призвал простить Валерия Меладзе за его антироссийские высказывания

Популярный актер и ведущий Оскар Кучера появился на шоу «Легенда» RTVI. Артист признался, что ему жаль Валерия Меладзе, который подвергся жесткой волне критики после публично высказанного проукраинского лозунга в Дубае.

«Я смотрю по-человечески со стороны. По-человечески мне его жалко. Не могу даже объяснить почему. Знаю его, понимаю, что «никого не хотел обидеть», знаете, это так называется. Я Галустяна всегда вспоминаю: «Понять и простить». Меладзе я простил бы, честное слово», — сказал Оскар.

Кучера добавил, что близко знаком с певцом. По словам телеведущего, Валерий — очень «хороший дядька». Как считает шоумен, Меладзе «попал по своей глупости как кур во щи». Кучера также полагает, что исполнитель сам испугался своих слов, которые сказал на корпоративе в ОАЭ.

Напомним, артист продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Лишь после этого он сказал всем присутствующим, что «вне политики».