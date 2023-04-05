Телеведущего из РФ Леонида Якубовича просят выгнать с Первого канала после скандала на шоу

Многие серьезные и авторитетные научные издания, в том числе российские, проливают свет на то, что вакцина от COVID-19 несет вред здоровью человека.
Европейские исследователи проанализировали смертность от коронавируса в Британии на основе статистики и пришли к шокирующим выводам. Оказывается, 90%
Медики бьют тревогу, обращая внимание на молниеносное распространение сахарного диабета. Начинается болезнь с предиабетического состояния. Сперва
Певица МакSим (Марина Абросимова) заставила фанатов снова беспокоиться о своем состоянии здоровья. Странное поведение артистки, которое отмечалось во
Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
Отказ Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) выступить на концертах в ДНР и ЛНР сделал его нерукопожатным. В этом уверен худрук «Землян» Владимир
Нарколог Галина Кульчицкая отмечает, если алкоголь человеку мешает в любой области жизни, это может являться поводом для консультации у специалиста.
В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая
Введение плацентарных препаратов, так называемых «уколов молодости и здоровья», могут представлять смертельную опасность. Об этом рассказала
В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.