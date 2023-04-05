Телеведущего из РФ Леонида Якубовича просят выгнать с Первого канала после скандала на шоу

Российские зрители не впервые возмутились действиями Леонида Якубовича на Первом канале. Они высказали свое негодование в соцсетях. На этот раз поводом стала очередная выходка ведущего капитал-шоу “Поле чудес”.

В одном из последних выпусков зрителей возмутило то, что вместо хотя бы какого-либо сувенира Якубович достал из черного ящика обычный перец. Перед этим он торговался так, будто бы там был стоящий подарок.

По словам зрителей, плоские шутки телеведущего порой оскорбительные. Кто-то даже вспомнил, как отреагировал Леонид Аркадьевич на подарки. Он заявил, что весь пропахнет рыбой, когда ему вручили бусы из рыбы. Или когда назвал себя чукчей после подаренной жительницей Камчатки национальной шапки.